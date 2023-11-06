RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Неудачный подарок". Стали известны новые подробности гибели майора Частякова

Фото: Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ (из открытых источников)
Автор: Валерия Полищук, Дмитрий Левицкий

Гранаты, которые привели к смерти помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова, подарил коллега.

Об этом сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения ему презентовал коллега - полковник Тимченко.

Во время дачи показаний генерал заявил, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат.

Источники отмечают, что информацию подтвердили и трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову: "Тебя удивить трудно - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

"Очевидно, Частяков воспринял это как шутку. Потому что впоследствии забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы", - отметил источник. 

При этом сообщается, что Тимченко оставил себе две гранаты.

Гибель помощника Залужного

Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения.

Полиция прибыла на место происшествия. При этом открыто уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Сам Залужный уже отреагировал на гибель своего помощника, заявив, что Частяков погиб в день своего рождения - в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Все детали трагедии можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий ЗалужныйВойна России против Украины