Неудачник старта Евро-2024 дисквалифицирован до конца группового этапа

25-летний центрбек получил двухматчевую дисквалификацию. Он был удален в поединке против сборной Германии (1:5).

Портеус грубо сыграл против Гюндогана в конце первого тайма противостояния. После вмешательства VAR арбитр назначил одиннадцатиметровый и показал красную карточку защитнику. Прямое удаление побудило УЕФА сделать наказание более суровым.

Как следствие, Портеус не поможет Шотландии на групповом этапе. 19 июня "Тартановая армия" встретится со сборной Швейцарии, а 23 июня будет противостоять сборной Венгрии. Если шотландцы не выйдут из группы, Евро-2024 для защитника завершился.

Портеус дебютировал за сборную Шотландии осенью 2022 года. С тех пор он сыграл 12 поединков в футболке каледонцев, в которых забил 1 мяч. Чемпионат Европы этого года – первый крупный турнир в карьере центрбека.