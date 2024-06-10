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Неудачник полуфинала French Open стал первой ракеткой мира вместо Джоковича

Фото: Янник Зиннер вырвался в лидеры мирового тенниса (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский теннисист Янник Зиннер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

22-летний спортсмен поднялся на одну ступеньку вверх после умеренно удачного выступления на "Ролан Гарросе". Итальянец дошел до 1/2 финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Зиннер набрал 9525 зачетных баллов и стал лидером классификации. Он на 945 пунктов опередил своего обидчика из Открытого чемпионата Франции. Алькарас, несмотря на триумф на парижском грунте, сумел обойти только серба Новака Джоковича.

Балканец снялся с розыгрыша French Open перед четвертьфиналом из-за травмы колена. Он потерял аж 1600 очков в рейтинге ATP и опустился с первого на третье место. В топ-10 также попали немец Александер Зверев, Даниил Медведев из РФ, его соотечественник Андрей Рублев, норвежец Каспер Рууд, польский теннисист Хуберт Хуркач, Алекс де Минор из Австралии и болгарин Григор Димитров.

Наилучшие же среди украинцев оказались только в третьей сотне классификации. Виталий Сачко провалился на восемь позиций, но остался первой ракеткой Украины (203-е место). Тем временем Илья Марченко сохранил 216-ю строчку в рейтинге ATP.

 

К слову, накануне Алькарас обыграл Зверева в мужском финале French Open.

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