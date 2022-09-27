Неудачи на фронте и мобилизация снижают патриотизм россиян, - британская разведка

Как отмечается в сводке, Путин должен выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября.

"Существует реальная возможность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии напоминают, что так называемые "референдумы", проводимые в настоящее время на этих территориях, должны завершиться 27 сентября. При этом российские лидеры надеются, что любое объявление о присоединении будет воспринято как оправдание "специальной военной операции" и укрепит патриотическую поддержку конфликта.

"Это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе", - говорится в сообщении Минобороны Британии.