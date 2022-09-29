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Неудача в Лиге наций: сколько сборная Украины заработала в турнире

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Краков, Четверг 29 сентября 2022 09:53
Неудача в Лиге наций: сколько сборная Украины заработала в турнире Фото: Сборная Украины финишировала второй в квартете B1 Лиги наций (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Проиграв борьбу за выход в Дивизион A, сборная Украины завершила турнир со скромными финансовыми достижениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

"Сине-желтые" заработали 1,5 млн евро призовых во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА. Эти средства поступят на счета Украинской ассоциации футбола из "фонда солидарности" турнира.

Все европейские сборные имели гарантированные выплаты за участие в сезоне 2022/23. Для национальных команд Дивизиона B, где выступала и сборная Украины, они были зафиксированы на уровне 1,5 млн. За победу в группе четыре сборные, в том числе и обошедшая украинцев Шотландия, получили вдвое больше.

В Дивизионе A все команды получили по 2,25 млн евро, в Дивизионе C – 1,125 млн, в Дивизионе D – 750 тысяч евро. Победители групп тоже удвоили свои выплаты. Участники "финала четырех" – Хорватия, Италия, Нидерланды и Испания – следующим летом заработают больше.

В среду сборная Украины свела вничью матч с Шотландией и осталась в Дивизионе B Лиги наций. "Сине-желтые" набрали 11 очков и отстали от британцев на один пункт. Позади остались сборные Ирландии и Армении.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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