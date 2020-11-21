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У Неваді суд відмовився призупинити сертифікацію виборів

Автор: Артур Родивилов

В штаті Невада суддя Глорія Старнем відмовила кандидатові від Республіканської партії Джиму Марченту, що балотувався в Конгрес від округу Кларк, призупинити сертифікацію результатів загальних виборів США. Вона зазначила, що це завадить врахувати голоси близько 1 млн виборців.

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Про це повідомляє місцеве видання 8 News Now.

За її словами, у суду немає такої юрисдикції.

Відрив Марчента чинного члена палати представників демократа Стівена Хорсфорда склав лише 16 тис. голосів. Округ Кларк з населенням понад два мільйони осіб включає мегаполіс Лас-Вегас і понад 70% населення Невади.

Раніше округ серед низки інших регіонів штату сертифікував результати виборів і підтвердив перемогу кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена.

17 листопада чинний президент США Дональд Трамп розкритикував владу округу Кларк в Неваді, яка, за його словами, "не впевнена в безпеці виборів". Таким чином Трамп прокоментував повідомлення члена його передвиборчого штабу, республіканця Адама Лаксальта.

Нагадаємо, штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Прогноз погоди
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