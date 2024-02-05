RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нетипичная "добыча". ВСУ уничтожили вражеский дрон минирования на Таврическом направлении

Фото: дрон минирования РФ уничтожили ВСУ на Таврическом направлении (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили наземный колесный БПЛА оккупантов. Его еще называют дроном минирования, он довольно нетипичная цель, которую удалось поразить ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель - наземный колесный дрон, или дрон минирования", - рассказал он.

По словам генерала, дрон был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения.

"Детонация взрывчатки из этого дрона зафиксирована на видео", - добавил Тарнавский.

Потери РФ на Таврическом направлении за сутки

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 788 артобстрелов.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян. Нейтрализовано или уничтожено 143 БПЛА разных типов.

Добавим, что общие потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 февраля, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 389 560 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 артсистем и 19 единиц автомобильной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине