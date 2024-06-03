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Нетипичная для лета погода. Синоптики дали прогноз на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 4 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом днем прогнозируются град и штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской, а днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди, грозы. 

Кроме того, днем в отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +17, а днем в западных и северных областях +22 +27 градусов, при этом на остальной территории ожидается +28 +33 градуса. На высокогорье Карпат ночью будет +8 +13 градусов, а днем +14 +19.

Погода в столичном регионе

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью в Киеве и области будет без осадков, однако днем ожидается кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах предупреждают о граде и шквале 15-20 м/с. 

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +12 +17 градусов, а днем +22 +27. В Киеве ночью будет +15 +17, а днем +25 +27 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине на этой неделе прогреется до стабильных +30 градусов и выше. Однако ожидаются дожди и грозы.

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Погода в Украине