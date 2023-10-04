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Netflix планирует повысить цены на подписку: известна причина

Фото: Netflix повысит цены на подписку после забастовки актеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Стриминговая платформа Netflix планирует повысить цену на свой сервис после окончания забастовки голливудских актеров и писателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Netflix был единственным крупным стриминговым сервисом, который не повышал цены в течение 2023 года. Однако стоимость стриминговых услуг растет, поскольку компании пытаются увеличить свои доходы, тратя больше на контент.

Это также делает рекламные версии платформ более привлекательными для пользователей, поскольку они стоят меньше.

Другие компании, такие как Warner Bros. Discovery и Disney, также планируют повысить цены на свои услуги.

По данным издания, компании ищут пути создания новых ценовых уровней для эксклюзивного контента, например, прямых спортивных трансляций.

Кроме этого, Amazon также добавит новый ценовой уровень для своего сервиса Prime Video, включая рекламу и взимая больше денег за подписку без рекламы.

Масштабная забастовка голливудских актеров

В июле этого года в Голливуде началась масштабная забастовка. Профсоюз SAG-AFTRA, который представляет интересы известных актеров, официально подтвердил, что присоединяется к "бунту" сценаристов.

В профсоюзах требовали более высокой оплаты труда и прибыли от бума стриминговых платформ, которые не раскрывали данные о своей аудитории и не оплачивали повторные показы успешных шоу и фильмов.

Ранее мы писали, что стриминговый сервис Netflix официально ушел из России в конце мая прошлого года. Теперь российские абоненты не могут воспользоваться услугами программы.

В результате выхода из РФ компания потеряла 700 тысяч платных подписчиков.

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