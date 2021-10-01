RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Netflix локалізовано в Україні

Автор: Олександр Білоус

Американська компанія Netflix, постачальник фільмів і серіалів, локалізована в Україні. Також компанія запустила сайт на українському домені та українськомовні сторінки у Facebook і Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

"Ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовні сторінки у Facebook і Instagram", - повідомив він.

За його словами, "обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською".

Згідно з листом від представника Netflix, яке оприлюднив Федоров, для передплатників вже доступні український призначений для користувача інтерфейс (Ul), анотації заголовків українською мовою, а також серіали і фільми з українськими субтитрами і дублюванням.

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы