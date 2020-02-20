ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нетаньяху зняв мораторій на будівництво поселень у Східному Єрусалимі

Новини » Політика     20.02.2020 - 15:53
Нетаньяху зняв мораторій на будівництво поселень у Східному Єрусалимі
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Близько 3000 єврейських будинків з'являться у районі Гіват-Хаматос

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зняв обмеження на будівництво єврейських поселень у Східному Єрусалимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що Нетаньяху оголосив скасування обмежень на забудову скандального району Гіват-Хаматос у Східному Єрусалимі. За його словами, для єврейських жителів там побудують близько 3000 будинків.

Відзначимо, що план будівництва в Гиват-Хаматосе з'явився у 2012 році. Він викликав широке засудження у світі, оскільки єврейські поселення відрізали б палестинські райони Бейт-Сафафа і Шарафат від Західного берега.

Крім забудови в Гіват-Хаматосі, Нетаньяху дав зелене світло будівництву 2200 одиниць житла в єврейському районі Хар-Хома, також 1000 будинків у прилеглому районі Бейт-Сафафа.

"Єрусалим будується і розширюється. Ми з'єднуємо всі частини об'єднаного Єрусалима. Я зняв всі обмеження, і тепер Єрусалим будується під моєю владою ", - додав ізраїльський прем'єр.

Нагадаємо, в січні Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання. Згідно з ним, весь Єрусалим буде визнаний неподільною столицею Ізраїлю, а єврейські поселення будуть визнані ізраїльською територією.

Ізраїль та Палестина домовилися про завершення торгової війни
Новини України НетаньяхуІзраїльИерусалим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся