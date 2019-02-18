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Нетаньяху призначив нового главу МЗС Ізраїлю

Новини » Політика    18.02.2019 - 00:01
Нетаньяху призначив нового главу МЗС Ізраїлю
Фото: Ісраель Кац (witter.com/Yuval_Rotem)

Екс-міністр транспорту і розвідки Ізраїлю очолив МЗС

Главою Міністертсва закордонних справ Ізраїлю став Ісраель Кац. Як інформує РБК-Україна, про це в Twitter повідомив офіційний представник МЗС країни Еммануель Нахшон.

Каца призначив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Раніше Кац обіймав посаду міністра транспорту та у справах розвідки.

"Я приступаю до керівництва міністерством закордонних справ з почуттям величезної відповідальності за покладену на мене місію. Це хвилюючий момент", - написав у своєму Twitter Кац.

Відзначимо, що МЗС Ізраїлю з часу попередніх парламентських виборів в 2015 році обіймав Біньямін Нетаньяху. Зараз, крім посади прем'єра, він також займає посади міністра оборони і охорони здоров'я Ізраїлю.

У квітні 2019 року відбудуться дострокові парламентські вибори. Нинішній уряд Нетаньяху продовжить працювати до формування нового кабінету після виборів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував поїздку в Ізраїль після звинувачень прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в причетності поляків до Голокосту.

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