ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нетаньяху ще на тиждень продовжили карантин

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 13:37
Нетаньяху ще на тиждень продовжили карантин
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Нетаньяху затримається на карантині через коронавірус у міністра охорони здоров'я

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху ще на тиждень продовжили карантин після того, як у міністра охорони здоров'я Якова Ліцмана виявили коронавірус. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що Нетаньяху як і інші високопоставлені чиновники Ізраїлю підуть на карантин після інформації про COVID-19 у Ліцмана. У зв'язку з цим карантин Нетаньяху продовжено до наступної середи, він буде працювати на ізоляції у своїй резиденції в Єрусалимі.

Також повідомляється, що керівник Моссаду Йоссі Коен, який забезпечив отримання медичного обладнання для Ізраїлю, також буде поміщений на ізоляцію. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Авіва Кохаві вже працює з карантину через контакти із зараженим офіцером. Перший тест дав негативний результат на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у міністра охорони здоров'я Ізраїлю Якова Ліцмана та його дружини було виявлено коронавірус.

До цього Нетаньяху вже йшов на карантин після того, як коронавірус виявили у його радника. Зазначимо, станом на 2 квітня кількість смертей від COVID-19 в Ізраїлі зросла до 31, а число пацієнтів збільшилося до 6 211.

У Чернівецькій області у 5 хворих коронавірусом важкий стан Кабмін зняв обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок
Новини України НетаньяхуІзраїльКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся