Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Нетаньяху затримається на карантині через коронавірус у міністра охорони здоров'я

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху ще на тиждень продовжили карантин після того, як у міністра охорони здоров'я Якова Ліцмана виявили коронавірус. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що Нетаньяху як і інші високопоставлені чиновники Ізраїлю підуть на карантин після інформації про COVID-19 у Ліцмана. У зв'язку з цим карантин Нетаньяху продовжено до наступної середи, він буде працювати на ізоляції у своїй резиденції в Єрусалимі.

Також повідомляється, що керівник Моссаду Йоссі Коен, який забезпечив отримання медичного обладнання для Ізраїлю, також буде поміщений на ізоляцію. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Авіва Кохаві вже працює з карантину через контакти із зараженим офіцером. Перший тест дав негативний результат на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у міністра охорони здоров'я Ізраїлю Якова Ліцмана та його дружини було виявлено коронавірус.

До цього Нетаньяху вже йшов на карантин після того, як коронавірус виявили у його радника. Зазначимо, станом на 2 квітня кількість смертей від COVID-19 в Ізраїлі зросла до 31, а число пацієнтів збільшилося до 6 211.