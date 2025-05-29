Нетаньяху готов принять соглашение Виткоффа по ХАМАС и Газе, - Axios

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил семьям заложников, что поддерживает новое предложение США о временном прекращении огня и обмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста издания Axios Барака Равида.
Премьер-министр Израиля заявил сегодня семьям заложников, что он готов продолжить реализацию последнего предложения специального посланника США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня и соглашения по заложникам.
В то же время, по данным журналиста, теперь ХАМАС не доволен предложением Уиткоффа и считает, что оно смещено в пользу Израиля.
Анонимный источник сообщил Равиду, что новое предложение не содержит четкой гарантии со стороны США, относительно того, что временное прекращение огня приведет к постоянному прекращению огня, а также якобы не гарантирует, что если переговоры продлятся дольше 60 дней, прекращение огня также будет продолжаться.
Известно, что высокопоставленные чиновники ХАМАСа еще не дали отрицательного ответа на предложение, но выразили разочарование его содержанием
Анонимный высокопоставленный израильский чиновник сообщил Равиду, что, по оценке израильских спецслужб, ХАМАС отклонит предложение.
Заметим, что данное соглашение предусматривает прекращение огня примерно на 70 дней, во время которых 10 заложников будут освобождены в два этапа - пятеро в первый день и еще пятеро на седьмой день.
ХАМАС и другие террористические группировки должны обязаться не совершать "враждебных" действий против Израиля, не производить оружие, не пытаться его контрабандно ввозить в Газу или использовать.
Кроме того, боевики требуют ежедневного ввоза в Газу 1000 грузовиков с гуманитарной помощью.
В проекте также отмечается, что во время перемирия должны состояться переговоры по завершению войны с целью создания технократического правительства, которое возьмет на себя управление Газой, и определения путей к окончательному урегулированию конфликта с Израилем.
Ранее РБК-Украина писало, что сначала ХАМАС предложил 90-дневное перемирие и освобождение пяти живых и пяти погибших заложников, однако США настояли на 70 днях.
Известно также, что Израиль сначала отклонил данный вариант мирного соглашения с ХАМАС.
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