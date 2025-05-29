Нетаньяху готов принять соглашение Виткоффа по ХАМАС и Газе, - Axios

Премьер-министр Израиля заявил сегодня семьям заложников, что он готов продолжить реализацию последнего предложения специального посланника США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня и соглашения по заложникам.

В то же время, по данным журналиста, теперь ХАМАС не доволен предложением Уиткоффа и считает, что оно смещено в пользу Израиля.

Анонимный источник сообщил Равиду, что новое предложение не содержит четкой гарантии со стороны США, относительно того, что временное прекращение огня приведет к постоянному прекращению огня, а также якобы не гарантирует, что если переговоры продлятся дольше 60 дней, прекращение огня также будет продолжаться.

Известно, что высокопоставленные чиновники ХАМАСа еще не дали отрицательного ответа на предложение, но выразили разочарование его содержанием

Анонимный высокопоставленный израильский чиновник сообщил Равиду, что, по оценке израильских спецслужб, ХАМАС отклонит предложение.