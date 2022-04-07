"Немає нічого неможливого": Столтенберг про ймовірність прийняття РФ до НАТО після відходу Путіна

"Для демократичної країни немає нічого неможливого", - сказав Столтенберг у відповідь на питання про те, чи може Росія після Путіна стати членом НАТО і частиною системи безпеки в Європі.

Генсек додав, що раніше експерти відкидали можливість вступу країн Балтії до НАТО. Однак, незважаючи на думку скептиків це сталося.

"Так що демократія обов'язково восторжествує - питання тільки в тому, коли це трапиться. Свобода краще несвободи, демократія краще авторитаризму", - додав він.

Столтенберг підкреслив, що вірить у вільне Відкрите суспільство, в якому не бояться говорити правду і те, що думають, а лідери обираються демократичним шляхом.