Нестандартные решения. МИД объявил открытый набор на должности послов

По словам министра, сейчас в стране проблема кадрового голода. Это ощущают на себе как частные предприниматели, так и государственные институции.

Кулеба сообщил, что особенно сложно сейчас с поиском кандидатов на должности послов.

В связи с этим МИД идет на беспрецедентный шаг - создает открытый механизм, позволяющий и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла.

Он сообщил, что соответствующая страница уже создана на сайте МИДа в разделе "Вакансии". Открытый поиск среди внутренних и внешних кандидатов должен позволить избегать неприемлемых ситуаций, когда вакансия посла в определенной стране остается незаполненной в течение нескольких лет.

Министр также отметил, что особый фокус сейчас на странах Африки, ведь, по его словам, сейчас быстро растут темпы дипломатической экспансии Украины.

Подача в эти страны автоматически увеличит шансы. Кроме того, при условии равных профессиональных показателей, Кулеба сообщил, что будет отдавать предпочтение женщинам из-за многолетней несправедливости в отношении их карьерного роста.

На сайте МИД уже есть вакансии для послов 21 страны: