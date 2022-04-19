Несправедливо, що Україна досі просить у союзників те, що лежить на складах, - Зеленський

" У кожному контакті з лідерами, я наголошую на одній істині: це не справедливо, що Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні тут і зараз, то це їхній моральний обов'язок допомогти захистити свободу, допомогти врятувати життя тисяч українців", - заявив Зеленський.