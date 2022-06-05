Попри відміну евакуації. З Лисичанська вивезли 60 дорослих та 6 дітей

З Лисичанська евакуювали 66 людей, з них шестеро дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - розповів він.
Гайдай попросив тих, хто залишився, не покидати укриттів.
"Обстріли не вщухають!" - додав він.
Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію з 30 травня. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.
Як пізніше розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, евакуація на Луганщині офіційно зупинилася через активні бойові дії. Проте з деяких населених пунктів намагаються вивезти людей з огляду на ситуацію з безпекою.
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