Попри відміну евакуації. З Лисичанська вивезли 60 дорослих та 6 дітей

З Лисичанська евакуювали 66 людей, з них шестеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - розповів він. Гайдай попросив тих, хто залишився, не покидати укриттів. "Обстріли не вщухають!" - додав він.