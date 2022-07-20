RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Декілька сотень солдатів з Північного Кавказу відмовились воювати в Україні, - активісти

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Щонайменше 300 солдатів з Північного Кавказу відмовились воювати в Україні. Після розірвання контрактів місцеве населення прийняло їх як дезертирів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Спочатку бійці були направлені до Донбасу. Не дочекавшись документів про звільнення, усі солдати повернулись до своєї бази у місті Буйнакськ в березні та розірвали контракти.

Деякі ж з солдатів повернулися з обмороженнями, через що їм довелося ампутувати кінцівки.

"Військовослужбовці стверджували, що у них були проблеми з обмундируванням та зброєю", - заявив неназваний адвокат солдатів.

Також відомо, що військова прокуратура планує завести проти них справу, через те, що вони були відсутні на полі бою більше 10 днів.

Як відзначають активісти, деякі з солдатів пізніше були повторно призвані на війну в Україні під тиском родичів й місцевої влади.

Зазначається, що саме на Дагестан й Бурятію припадає найбільша кількість офіційно зареєстрованих жертв російського вторгнення в Україну. У кожному регіоні загиблими вважаються щонайменше 200 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКавказУкраїна