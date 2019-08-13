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Кілька сотень людей під Офісом президента вимагають відставки Супрун


До учасників мітингу вийшов радник президента Михайло Радуцький

Кілька сотень людей, більшість з яких - працівники медичних установ та об'єднань медиків, зібралися під Офісом президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН.

"Ми не проти охорони здоров'я, але воно повинно бути з людським обличчям", - стверджують організатори акції.

На мітингу чути крики "Супрун, геть" і "Супрун, ганьба".

За словами одного з координаторів акції, координатора медичної служби Евромайдана Андрія Гука, три роки діяльності останніх урядів "показали нездатність виконувати дієву реформу охорони здоров'я".

"Ми сюди прийшли, щоб налагодити діалог з новою адміністрацією ОП, для того, щоб знайти консенсус у подальшому проведенні реформ охорони здоров'я", - сказав він.

За його словами, він очікує, що до людей сьогодні вийде хтось з представників влади.

Як повідомляється, з ОП на Банкову вже вийшов радник президента Михайло Радуцький. Зараз він спілкується з організаторами.

Фото: мітинг під Офісом президента (з відкритих джерел)

Кабмін у липні 2016 року призначив Уляну Супрун першим заступником міністра охорони здоров'я України. Згідно з розпорядженням Кабміну, з серпня 2016 року вона виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України. У лютому 2019 року Супрун за рішенням суду заборонили виконувати обов'язки керівниці МОЗ. Однак, через кілька днів Кабмін дозволив Супрун виконувати обов'язки в. о. голови Моз.

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