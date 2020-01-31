Кілька американських авіакомпаній скасували всі рейси в Китай

Американські авіакомпанії Delta Air Lines і American Airlines вирішили скасувати всі рейси в Китай після оголошення Держдепартаментом підвищеного ступеня небезпеки через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що рейси в Китай і з Китаю скасовані з п'ятниці, 31 січня, по 27 березня. Авіалінії будуть виконувати рейси в Гонконг.

Зазначимо, що останній рейс в Китай призначений на понеділок, 3 лютого, а останній зворотний рейс у США - на 5 лютого. Авіакомпанія припиняє всі рейси в Китай до 30 квітня.

Нагадаємо, авіакомпанії почали припиняти польоти в Китай у зв'язку з спалахом коронавіруса, в результаті якого померли вже понад 200 осіб. Всього про рішення призупинити польоти заявили майже 20 авіакомпаній: Air Canada, Air France, Air India, Air Seoul, Air Tanzania, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Delta Air Lines, EgyptAir, Finnair, Lion Air Group Lufthansa, SAS, Turkish Airlines United Airlines, Parcel Service, Virgin Atlantic.

Раніше повідомлялося, що компанія "Міжнародні авіалінії України" через коронавірус в Китаї продовжить виконувати рейси в цю країну, але тільки в одну сторону.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація закриває пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї та Єврейській автономній області.