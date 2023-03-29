Недвижимость в Черногории и Греции — прогноз цен 2023 от Homium

Международное агентство недвижимости Homium совместно с собственным отделом аналитиков составили прогноз цен на жилье в Греции и Черногории. Обе страны за последние годы демонстрируют рост цен на недвижимые объекты под воздействием многих факторов, о которых более подробно — далее.

Рынок недвижимости Черногории: тенденции и прогнозы

Черногория — страна на юго-востоке Европы с хорошим климатом и развитым туризмом. Только за последние 5 лет Черногория стала одним из популярных направлений среди туристов, что привело к росту стоимости недвижимости. Аналитики Homium изучили факторы, которые повлияли на это и будут продолжать влиять в 2023 году:

Рост ВВП.

Улучшение экономики страны.

Повышение благосостояния местного населения.

В результате на рынке недвижимости вырос внутренний спрос на объекты в туристических районах. Начиная с 2017 года, цены на апартаменты и дома в таких популярных городах, как Будва, Котор и Бар, выросли в среднем на 7% в год.

Также на рост цен повлиял такой немаловажный фактор, как развитие инфраструктуры и рост количества ввода нового жилья, а также планы по вступлению в ЕС, которые должны быть реализованы в ближайшие 4 года.

Стоит отметить, что существенную часть предложений на первичном рынке составляют узаконенные объекты, которые получили такую возможность после утверждения соответствующей законодательной базы. Таким образом, это привлекло внимание иностранных инвесторов и согласно статистике Центрального банка Черногории, в 2022 году количество иностранных инвестиций в Черногорию выросло на 70% — до €599 млн, при этом существенную часть составляют инвестиции в недвижимость – €322,2 млн.

Как результат, высокий спрос повлиял на рост цен на жилье, и в будущем стоит ожидать более резкий скачок.

Отдельно стоит упомянуть про 5-летний мораторий на строительство объектов на территории Будванской Ривьеры, который привел к дефициту новостроек и увеличению спроса на недвижимость от застройщиков в этом регионе. Это, в свою очередь, привело к инерционному росту цен в других регионах Черногории.

Интересно, что ситуация в Украине также повлияла на рынок недвижимости Черногории, увеличив спрос на аренду и покупку объектов среди украинцев, которые вынуждены были уехать из своей страны. Это, в свою очередь, увеличило доходность от инвестиций в недвижимость в Черногории и сделало страну еще более привлекательной. Покупая объекты для сдачи в аренду стоит рассчитывать на показатель возврата инвестиций (ROI) 7,2-8,4% - в крупных городах.

Обращаясь в компанию «MonteHome», которая входит в холдинг Homium, инвесторы могут рассчитывать на помощь в получении привлекательных объектов для инвестиций от последующей сдачи в аренду. Также агентство поможет приобрести недвижимость в Черногории (montehome.com.ua) в наиболее привлекательных туристических районах.

Рынок недвижимости Греции: тенденции и прогнозы

Греция также является перспективной страной с точки зрения инвестиций в недвижимость в 2023 году. Прежде всего интерес к этой стране вызван удобным расположением, приятным климатом и показателями восстановления после кризиса. По данным Центрального Банка, за 2022 год ВВП страны вырос на 7,8%. Таким образом, именно в Греции наблюдается один из наиболее высоких темпов роста среди всех стран ЕС. В дальнейшем, прогнозируется, что ВВП Греции в 2023-2024 годах будет расти примерно на 1-2% в год, что будет благоприятно влиять на все секторы экономики, в том числе — на недвижимость.

По предварительным оценкам, в прошлом году в Греции иностранные инвесторы приобрели недвижимость примерно на €1,5 млрд. Это более чем внушительный показатель, даже с учетом того, что в 2022 году цены выросли в среднем на 9,4%. В 2023 году ожидается сохранение такой же тенденции. Стоит отметить, что наиболее привлекательными считаются объекты в таких регионах страны, как: Афины, Салоники, Халкидики, а также на островах. С прогнозами цен аналитиков Homium можно ознакомиться в таблице ниже:

Регион Цена за кв. м. в 2022 году Прогноз цен за кв. м. на конец 2023 года Афины 2400 € 2520 € Салоники 1600 € 1720 € Халкидики 1450 € 1550 € Острова 2200 € 2310€

Стоит отметить, что это примерные цены и они напрямую будут зависеть от выбранного объекта и его размещения. Но это не отменяет привлекательность инвестиций в недвижимость Греции, за последний год она показала хорошую доходность от аренды, в частности в туристических районах. Таким образом, прибыль от аренды составляет примерно 5-8% годовых, в зависимости от самого объекта. Аналитики «GrekHome» составили прогноз окупаемости своих объектов и выяснили, что в среднем их инвесторы могут получать прибыль до 10% годовых.

Обращаясь в агентство недвижимости «GrekHome», инвесторы могут получить привлекательное инвестиционное предложение с окупаемостью до 10% годовых. А желающие отдохнуть — отличное место для отдыха в живописной стране. Компания предлагает недвижимость в Греции (grekhome.com.ua) по привлекательным ценам в самых популярных регионах страны.