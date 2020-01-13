Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди ринку землі в Україні, - експерт

Фото: Іван Мирошниченко (Agropolir.com)

Тиск силовиків на компанію Олега Бахматюка може мати катастрофічні наслідки для країни

Керівник "Бізнес-варти" та експерт з питань аграрної політики Іван Мірошниченко вважає, що тиск силовиків на компанію Олега Бахматюка "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming), одного з найбільших агровиробників України, може мати катастрофічні наслідки для країни, а єдино можливим виходом із ситуації може бути мирова угоду між бізнесменом та державними структурами. Про це Іван Мірошниченко розповів в інтерв'ю виданню AgroPolit.com, передає РБК-Україна.

Іван Мірошниченко вважає, що переслідування і тиск на одного з найбільших українських виробників - групу компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, може призвести до вкрай негативних наслідків для економіки України.

"Нерозв'язання питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не тільки агросектору, а й ринку землі і взагалі Україні. Сьогоднішнє загострення ситуації навколо Ukrlandfarming - це необережне і непрофесійне вирішення питання реструктуризації боргів з боку уряду і НБУ навколо групи компаній в її складі. За останні 5-6 років відбувається певне переслідування компанії і тиск на неї. Нагадаю, що питання стосується не тільки Ukrlandfarming, а й публічної компанії "Авангард", яка була і має всі шанси залишатися другим виробником яєць і яєчного по рошка в світі! Які наслідки будуть від їх падіння? Катастрофічн ", - зазначив експерт.

Експерт припускає, що наслідки від можливого знищення компанії державою будуть значно перевищувати негативні наслідки, які отримала економіка країни від падіння агрохолдингу "Мрія".

"1,2-1,5% ВВП України там працює 30 тис. Чол і в ньому є західні кредитори і близько $ 1,6 млрд кредитів. "Мрія" впала 6 років тому, а фінансовий ринок досі пам'ятає цей неприємний присмак і недоінвестірует в агросектор України того обсягу інвестицій, який міг би бути. Ukrlandfarming - це три "Мрії", вона була лідером і входила в ТОП-5 компаній в світі. Олег Бахматюк не святий. Але він хоче компанію врятувати і розвивати, пропонує і повернути 8 млрд грн, а влада і уряд чомусь цього не хоче, - заявляє Іван Мірошниченко. - Активи, які сьогодні сто ят $ 2-2,5 млрд, стануть здобиччю "трунарів" і рейдерського напряму «шакалів». Тобто, якщо зараз прийдуть поживитися $ 200 млн, покладуть агрокомпанію в більш ніж $ 2 млрд. Тому з боку влади, ФГВФО і уряду має бути виключно професійне і конструктивне вирішення питання боргі ", - додав Мірошниченко.

Крім того, Мірошниченко нагадав, що справи, якими силовики тиснуть на компанію, що стосуються 1,2 млрд грн отриманого VAB-банком рефінансування від НБУ, в той час як сам Олег Бахматюк намагається повернути державі 8 млрд грн кредитів через механізм реструктуризації.

"У чому немає логіки, так в небажанні влади отримати 8 млрд грн, при цьому гнатися за 1,2 млрд грн, коли публічно пропонують 8 млрд грн. Тобто якась інша мета. Взагалі, історія з українським банкопаду - це ж приклад абсурдності: поклали понад 100 банків - і назвали це оздоровленням фінансово-банківської системи. Язик не повертається назвати це оздоровленням. це був похорон фінансово-банківської системи України на замовлення когось. Завдяки НБУ, ФГВФО забрав з ринку близько 570-600 млрд грн застав, які зараз продаються за 5-8% від номінальної і Чи заставної вартості через Фонд гарантування вкладів", - зазначив експерт.

Сам Олег Бахматюк, вважає Мірошниченко, намагається врятувати компанію через розуміння масштабів негативних наслідків від її знищення. Єдиним виходом, який не зашкодить економіці України, є мирова угода між Бахматюком і державними установами.

"Він розуміє ризики і наслідки ситуації з його компанією для країни, глобального ринку, тому намагається врятувати компанію і бути відповідальним до людей, країні і 30 тис. Його співробітників і не дати їй впасти, а при можливості продовжувати її розвиток. Все змінюється. Для мене він великий український, національно орієнтований бізнесмен. Повинні бути знайдені рішення, повинна бути професійна і прагматична дискусія для людей і економіки країни. Швидше за все, має бути підписана мирова угода між Бахматюком і відповідними госуд арственнимі установами в рамках чинного законодавства. Потрібні тільки професійні рішення, спокійна рівна дискусія, щоб захистити людей, зберегти компанію і утримати інвестиційний імідж України та агросектора", - резюмував експерт.

Нагадаємо, що восени минулого року НАБУ відкрило так звана справа Пісарук-Бахматюка, яке стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком під час фінансово-економічної кризи в Україні в 2014 році. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ Олегу Бахматюку.