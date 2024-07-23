Нереальные сроки и давление на предприятия: эксперты раскритиковали новый закон о выбросах

"Закон о промышленном загрязнении предусматривает 7 лет для внедрения лучших доступных технологий и методов управления (НИТМ) на существующих предприятиях, и срок в 10 лет – для вывода устаревших установок из эксплуатации. При этом Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к власти с просьбой отменить временные ограничения в 7 лет для внедрения НДТМ на существующих предприятиях и увеличить соответствующий возможный конечный срок для вывода установок из эксплуатации до 15 лет", - говорится в материале.

Генеральный директор "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислав Антипов напомнил, что даже в стабильной и богатой Европе переход на НДТМ осуществлялся более 20 лет. Поэтому срок 7 лет для Украины не выглядит реалистичным.

"Одно из главных замечаний экспертов - то, что отечественные предприятия будут обязаны провести значительное количество подготовительных действий и инвестиций для получения интегрированного разрешения до октября 2028 года. Эта необходимость может стать серьезным бременем для бизнеса, особенно в условиях войны, когда финансовые ресурсы ограничена, а экономическая стабильность под вопросом, и может привести к закрытию части предприятий. Ведь, кроме лозунгов и рамочных норм, законопроект вообще не имеет никакой конкретики, и неясно, где, на каких условиях и когда украинский бизнес сможет получить доступ к финансированию", - пишет "Экополитика".

Отмечается, что сейчас многие украинские отрасли работают либо на грани рентабельности, либо "в минус". Сейчас у предприятий нет собственных средств для масштабных инвестиций, а привлечь иностранное финансирование для завода, над которым ежедневно летают ракеты, просто невозможно.

Отсюда вытекает третья оговорка: несоответствие закона реалиям военного положения, подчеркивают эксперты.

"Специалисты констатируют, что законопроект абсолютно не учитывает возможные сроки прекращения военного положения в Украине, что ставит под угрозу выполнение его норм в установленный срок. Они предлагают отсрочить вступление закона в силу до момента завершения военного положения - поскольку никто не может предусмотреть, когда это произойдет. В частности, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок от имени всех специалистов PAEW выразила обеспокоенность тем, что в текст законопроекта №11355 включили четкие дедлайны без учета поправок на окончание войны", - резюмируют в издании.

Ранее глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявил, что закон о промзагрязнении оставит Украину без промышленности уже через 10 лет, если в него не будут внесены изменения.