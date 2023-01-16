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Непростой 2023 год: война РФ против Украины ударит по мировому рынку труда

Фото: ситуация на рынке труда ухудшится (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост занятости в мире резко замедлится до 1% в этом году по сравнению с 2% в 2022 году из-за экономических последствий войны РФ против Украины, высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ, специализированного учреждения системы ООН).

В то же время ожидается, что в 2023 году число безработных в мире вырастет на 3 млн до 208 млн, а реальная заработная плата будет съедена инфляцией.

Нехватка новых рабочих мест ударит по странам в то время, когда многие все еще восстанавливаются после экономического шока, вызванного глобальной пандемией.

"Замедление глобального роста занятости означает, что мы не ожидаем, что потери, понесенные во время кризиса COVID-19, будут восстановлены до 2025 года", - сказал Ричард Саманс, директор Исследовательского департамента МОТ и координатор отчета.

МОТ заявила, что в ближайшие годы прогресс в сокращении числа неформальных рабочих мест в мире, вероятно, будет обращен вспять.

Глобальный прогноз занятости ниже, чем предыдущая оценка МОТ о росте на 1,5% к 2023 году.

"Нынешний спад означает, что многим работникам придется согласиться на низкокачественную работу, часто с очень низкой оплатой труда, иногда с недостаточным количеством часов. Кроме того, поскольку цены растут быстрее, чем номинальные трудовые доходы, кризис стоимости жизни рискует привести к бедности большего числа людей", - говорится в докладе.

Ситуация может еще больше ухудшиться, если мировая экономика замедлится, добавили в МОТ.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2022 год улучшен с 28,9% до 28,6%, на 2023 год - с 27,0% до 26,9%.

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