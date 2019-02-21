Суди допомагають Порошенку "фальсифікувати вибори", - Власенко

Тимошенко оскаржила в суді "незаконну агітацію з боку чинного президента"

Решение шестого апелляционного админсуда столицы об отклонении иска Юлии Тимошенко об использовании кандидатом в президенты Петром Порошенко своей должности для возможной незаконной агитации является отражением "судебной реформы имени Петра Порошенко". Об этом заявил представитель истца, народный депутат Сергей Власенко по итогам судебного заседания, которое состоялось 20 февраля в Киеве, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Ранее Тимошенко обжаловала в суде "незаконную агитацию со стороны действующего президента". 9 февраля во время форума "Открытый диалог" во Дворце спорта Петр Порошенко как кандидат в президенты произносил свою предвыборную программу, его бесплатно транслировали три телевизионные канала. На сайте главы государства это событие позиционировалась как мероприятие с участием главы государства, а не кандидата в президенты, заявляли в "Батькивщине".

"Во время рассмотрения дела и в судебном решении суд признал все обстоятельства, на которые ссылалась истец Юлия Тимошенко, но в конце суд побоялся сказать, что это нарушение закона. Вот таких трусливые, непрофессиональные суды создал Петр Порошенко, чтобы покрывать свои фальсификации на выборах", – пояснил Власенко.

Власенко считает, что телевизионщиков предупредили, решение было заранее известно, спрогнозировано, несмотря на "очевидное нарушение избирательного законодательства-Порошенко".

По словам Власенко, команда Тимошенко будет подавать апелляцию на решение суда в течение 2 дней, как это предусмотрено законом, хотя и понимает, что "надежды на то, что сформированный Порошенко Верховный суд Украины станет на сторону закона, являются мизерными".