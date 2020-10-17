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Непрофесійність НКРЕКП призвели до дефолту енергоринку, - Волинець

Київ, Субота 17 жовтня 2020 12:42
Непрофесійність НКРЕКП призвели до дефолту енергоринку, - Волинець
Фото: Михайло Волинець (npgu.org)
Автор: РБК-Україна

Непрофесійні й часто вмотивовані рішення НКРЕКП за останній рік призвели до дефолту вугільної та енергетичної галузі, що вилилося в найбільшу за роки незалежності України енергетичну кризу.

Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець в колонці на "Главкомі".

"Цю хронологію варто було задокументувати задля подальшого розслідування та притягнення до відповідальності винних у повній деструкції українського вуглевидобутку та української енергетичної галузі", - зазначив Волинець.

За його словами, рік тому сталася подія, яка і визначила катастрофічний вектор розвитку української енергетики та вугільної галузі - відкриття імпорту із Росії.

"Потім було реалізовано комплекс непрофесійних, недолугих та часом відверто вмотивованих рішень НКРЕКП, які призвели до дефолту галузі", - наголосив народний депутат.

Нагадаємо, станом на вересень 2020 року, заборгованість на енергоринку досягла 50 млрд грн. Частина цього боргу припадає на міжнародних інвесторів в сектор ВДЕ, які ініціювали арбітражі проти України.

Раніше тимчасова слідча комісія по розслідуванню причин виникнення кризи в енергетиці встановила, що саме на НКРЕКП лежить відповідальність за схеми і махінації на ринку електричної енергії, які призвели до мільярдних збитків державних компаній "Енергоатом" та "Укрнерго".

Висновки ТСК підтвердив і Антимонопольний комітет, який ще в липні 2020 року зобов’язав НКРЕКП припинити штучне обмеження конкуренції.

Чинний склад НКРЕКП був призначений в жовтні 2019 року президентом Володимиром Зеленським. Наразі Окружний адмінсуд розглядає позов народного депутата Волинця до уряду з вимогою відставки керівництва НКРЕКП.

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