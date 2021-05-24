Невизнання конгресом США анексії Криму є потужним сигналом підтримки України, - Арахамія

Очільник депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подякував голові Комітету з питань закордонних справ Палати представників США Грегорі Міксу та іншим членам Комітету з питань закордонних справ за схвалення акта про невизнання анексії Криму.

Раніше Комітет розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом.

"Україна дуже вдячна вам за постійну сильну двопартійну підтримку. Сьогоднішнє рішення Палати представників щодо цього важливого законопроєкту є потужним сигналом про непохитну підтримку Америки в нашій боротьбі за свободу проти російської агресії", - заявив Давид Арахамія.

Очільник фракції "Слуга народу" також поспілкувався з головою Парламентської асамблеї НАТО Джеральдом Конноллі, ініціатором цього законопроекту.

"Я подякував представникові Конноллі за його рішучу підтримку України і закликав його та інших парламентарів США приєднатися до нас у святкуванні 30-ї річниці української незалежності цього року, що підтвердить солідарність США з нашою нацією", - додав Арахамія.