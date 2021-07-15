Доконечна умова державності України: з'явився текст рішення КСУ щодо закону про мову

Конституційний суд України у своєму вчорашньому рішенні щодо закону про мову визнав, що мова є доконечною умовою державності України. КСУ також назвав неприпустимими будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.
"Українська мова - доконечна умова державності України та її соборності. Тому будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України", - йдеться у рішенні КСУ.
Суд визнав, що володіти українською мовою є обов'язком кожного громадянина України, але водночас кожен громадянин є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування.
КСУ також установив, що закон про мову не містить приписів, які можуть обмежувати вільний розвиток, використання і захист мов національних менших, та тих, що перешкоджали б державі сприяти розвиткові мовної самобутності корінних народів та нацменшин України.
Суд також вважає, що закон про мову є інструментом для подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав та загального зросійщення України.
Крім того, КСУ не знайшов порушень під час розгляду закону про мову на засіданнях Ради та під час його ухвалення.
Нагадаємо, вчора КСУ визнав конституційним закон про мову. КСУ ухвалив рішення через два роки після того, як отримав подання нардепів.