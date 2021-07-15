Доконечна умова державності України: з'явився текст рішення КСУ щодо закону про мову

"Українська мова - доконечна умова державності України та її соборності. Тому будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України", - йдеться у рішенні КСУ.

Суд визнав, що володіти українською мовою є обов'язком кожного громадянина України, але водночас кожен громадянин є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування.

КСУ також установив, що закон про мову не містить приписів, які можуть обмежувати вільний розвиток, використання і захист мов національних менших, та тих, що перешкоджали б державі сприяти розвиткові мовної самобутності корінних народів та нацменшин України.

Суд також вважає, що закон про мову є інструментом для подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав та загального зросійщення України.

Крім того, КСУ не знайшов порушень під час розгляду закону про мову на засіданнях Ради та під час його ухвалення.