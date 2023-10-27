Неуважение к солдатам Украины. Премьер Люксембурга раскритиковал встречу Орбана с Путиным

Во время разговора с корреспондентами на второй день саммита лидеров ЕС, Беттель жестко раскритиковал встречу Орбана с Путиным.

"То, что он (Виктор Орбан, - ред.) сделал с Путиным, - это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения", - отметил премьер Люксембурга.

Также Беттель добавил, что Европейский союз не должен стать заложником Орбана, который выдвигает финансовые требования для одобрения поддержки Украины.

"(Орбан говорит, - ред.): если вам нужны деньги для Украины - тогда нам также нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана. Я убежден, мы должны найти положительные решения. Мы не должны забывать прошлое, и Орбан тоже", - добавил Беттель.

В частности он добавил, что Люксембург никогда не присоединится к альянсу премьера Словакии Роберта Фицо и Орбана, которые, со своей стороны, выступают против помощи Украине.

Позиция Орбана по поводу войны

Пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем, в связи с чем неоднократно конфликтовал с Киевом, в том числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

17 октября премьер-министр встретился с российским диктатором во время форума "Один пояс, один путь", прошедшего в Пекине. Тогда же стороны заявили о своей приверженности двусторонним связям на фоне войны против Украины. В частности, премьер-министр назвал войну "военной операцией" и пожал руку диктатору, что вызвало резкую реакцию со стороны главы МИД Дмитрия Кулебы.