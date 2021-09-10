Безпосередньої загрози від "Заходу-2021" для України немає, але обстановка динамічна, - Наєв

Він зазначив, що ймовірність загрози широкомасштабного наступу Російської Федерації залишається з 2014 року.

"Ми відпрацьовуємо плани, це звичайна військова практика. Що стосується безпосередньо цих навчань ("Захід-2021" - ред.), нам відома кількість їхніх військ. Прямо зараз безпосередньої загрози, зокрема, створення ударних груп, відповідних підготовчих заходів щодо агресії проти України не видно, але обставина динамічна. Вона змінюється", - заявив Наєв.

Він додав, що військове керівництво повністю обізнане про ситуацію, а українська розвідка активно працює в цьому напрямку.