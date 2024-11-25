Цену нужно корректировать. Эксперт назвал три района Киева, где сложнее всего продать квартиру

Основным приоритетом для многих покупателей квартир в Киеве является пешая доступность к метро. Учитывая это, есть три района столицы, где квартиры продать тяжелее всего.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по недвижимости Владислав Девицкий.

Сегодня киевский рынок недвижимости демонстрирует довольно неоднозначную динамику. Вопросы спроса и предложения формируются под влиянием множества факторов, среди которых транспортная доступность играет ключевую роль.

По словам эксперта, наибольшие трудности с продажей квартир наблюдаются в таких районах, как Дарницкий, Святошинский и отдаленные части Днепровского. Основная причина - значительная удаленность от станций метро, что существенно влияет на уровень интереса покупателей.

Особенности районов с низким спросом

Несмотря на сложности с реализацией жилья, такие районы обладают рядом преимуществ. Как правило, они тихие, экологичные и идеально подходят для семейной жизни. В этих местах много зеленых зон, детских площадок, школ и детских садов, что создает комфортные условия для проживания.

Эксперт отмечает, что особенности городской инфраструктуры, в частности регулярные пробки на дорогах, значительно ограничивают мобильность жителей таких районов. Для многих покупателей главным критерием выбора жилья остается возможность быстрого и удобного передвижения, что обеспечивается в основном близостью к метро.

Транспортная доступность как фактор ценообразования

Транспортная логистика Киева создает серьезные вызовы для жителей удаленных районов. Метро остается самым надежным и предсказуемым видом транспорта, позволяющим избежать задержек на дорогах. Именно поэтому квартиры в пешей доступности от станций метро стабильно пользуются высоким спросом.

В удаленных районах цены на недвижимость часто формируются с учетом меньшего спроса. Владельцы жилья вынуждены пересматривать ценовую политику, чтобы привлечь потенциальных покупателей.

"Для владельцев квартир в таких районах это означает необходимость снижать стоимость или ждать покупателя, которому вопрос транспортной доступности не будет критичным", - отмечает эксперт по недвижимости.

Перспективы удаленных районов

Несмотря на сложности с реализацией, удаленные районы Киева сохраняют потенциал для развития. Расширение транспортной инфраструктуры, например строительство новых станций метро или улучшение автобусных маршрутов, может значительно повысить их привлекательность.

Кроме того, доступная стоимость жилья, особенно в условиях экономической нестабильности, может стать решающим фактором для многих покупателей. В перспективе такие районы остаются интересными для инвестиций, особенно с учетом возможного развития инфраструктуры и строительства новых жилых комплексов.