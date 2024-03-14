Непопулярные профессии. Каких специалистов труднее всего найти, и для кого работы стало меньше

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Тенденции войны. Дефицит кадров и низкая конкуренция

Полномасштабное вторжение РФ кардинально изменило рынок труда в Украине. Миграция населения, остановка производств, релокация бизнесов, мобилизация граждан в ряды Сил обороны – все эти факторы повлияли на ситуацию как для кандидатов, так и для работодателей.

Хотя рынок труда постепенно восстанавливается, все еще сохраняется дефицит кадров, особенно представителей рабочих профессий, специалистов промышленных производств и в сфере медицины.

К тому же конкуренция среди соискателей работы остается значительно ниже довоенной. Высококонкурентными являются несколько отраслей, в частности IT и удаленные вакансии.



Данные Work.ua

Труднее всего работодателям нанимать людей в прифронтовых и западных регионах. Сложная ситуация с отзывами кандидатов в Херсонской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях.

Если в прифронтовых областях ситуация с "кадровым голодом" объясняется фактором опасности, то в других регионах количество предложений работы превышает "спрос" из-за большого количества релоцированных предприятий, для которых работников просто не хватает.

К примеру, в Закарпатской области в феврале 2024 предлагалось больше вакансий, чем до начала полномасштабного вторжения (рынок труда восстановился на 164%).

Вакансии без отзывов. Каких специалистов труднее всего нанимать работодателям

По данным портала поиска работы Work.ua, в прошлом месяце меньше всего соискателей откликалось на следующие размещенные вакансии:

рабочие специальности ( машинист тепловоза, пилорамщик, слесарь-инструментальщик );

); медицинские (эндокринолог, онкохирург, психиатр).

В целом, по итогам 2023 года работодателям труднее всего было находить кандидатов на вакансии в категориях "Медицина, фармацевтика" и "Рабочие специальности, производство".

Скриншот Work.ua

В Государственной службе занятости (ГСЗ) также отчитывались о нехватке кадров в медицине (врач, эрготерапевт, физический терапевт, психолог) и на производстве (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, ⁣ слесарь-сантехник, токарь, электрогазосварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, машинист экскаватора, электрик на участке, горняк и т.д.).

Кому сложнее всего найти работу

События последних двух лет сказались на сферах туризма, морских перевозок, строительства.

В аналитическом материале Work.ua об изменениях на рынке труда за время полномасштабной войны говорится, что работы стало значительно меньше для таких специалистов:

менеджеры по туризму ( -62% )

) крюинг-менеджеры – специалисты по найму экипажей на морские суда ( -56% )

) аналитики 1 C ( -55% )

) архитекторы ( -54% )

) дизайнеры интерьера (-53%).

Кроме того, сложнее стало устроиться на работу специалистам в тех сферах, где была проведена компьютеризация. Среди них операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета.

Как ранее рассказала РБК-Украина и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник, трудности с поиском работы имеют представители следующих профессий:

почтальон;

уборщик;

укладчик-упаковщик;

подсобный рабочий;

помощник воспитателя;

делопроизводитель, экономист;

юрист;

администратор;

специалист государственной службы.

Профессиональное обучение и женщины в "мужских" профессиях. Пути преодоления кадрового кризиса

Для решения проблемы с нехваткой кадров, в частности в области рабочих профессий, работодатели чаще стали нанимать людей без опыта и обучать их.

Также сейчас увеличивается количество женщин в профессиях, которые ментально считались "мужскими". РБК-Украина в отдельном материале рассказывало, в каких именно отраслях женщины заменяют мужчин.

Фото: женщины учатся и работают в "мужских" отраслях (Getty Images)

Госслужба занятости во время войны реализует программу ваучеров на профессиональное обучение.

Спросом пользуется медицинская отрасль. Из 124 специальностей, которыми можно овладеть, наиболее популярные направления: медсестринство, медицина, социальная работа, образование, фармация.

В разрезе профессий украинцы чаще выбирают обучение на повара, тракториста, водителя автотранспортных средств, экстренной медицинской техники, продавца, кондитера.

Относительно "мужских" профессий, по программе ваучеров украинки овладевают нетипичными специальностями тракториста, сварщика, охранника, электромонтера оборудования, водителя погрузчика, машиниста и оператора котельной, слесаря-ремонтника.