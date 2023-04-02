RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Безмерно высокие потери не останавливают россиян. Ситуация в Бахмуте очень напряженная, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной, ведь россиян потери не останавливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников", - сообщила замминистра.

По словам Маляр, даже непомерно высокие потери личного состава не останавливают врага. Однако вынуждают российское командование принимать решения более эмоционально.

"Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника", - подчеркнула она.

Кроме того, Маляр сообщила, что каждое военное решение и каждый шаг украинского руководства является взвешенный. Она также рассказала, что в зоне боевых действий работает командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", полностью владеющее оперативной ситуацией на месте.

"Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности", - сказала замминистра.

Напомним, ранее Маляр сообщала, что российские войска ведут наступление одновременно в четырех направлениях, но преимущественно без успеха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБахмутокупантиВойна России против УкраиныАнна Маляр