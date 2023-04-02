Безмерно высокие потери не останавливают россиян. Ситуация в Бахмуте очень напряженная, - Маляр

"Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников", - сообщила замминистра.

По словам Маляр, даже непомерно высокие потери личного состава не останавливают врага. Однако вынуждают российское командование принимать решения более эмоционально.

"Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника", - подчеркнула она.

Кроме того, Маляр сообщила, что каждое военное решение и каждый шаг украинского руководства является взвешенный. Она также рассказала, что в зоне боевых действий работает командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", полностью владеющее оперативной ситуацией на месте.

"Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности", - сказала замминистра.

Напомним, ранее Маляр сообщала, что российские войска ведут наступление одновременно в четырех направлениях, но преимущественно без успеха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.