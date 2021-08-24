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Негода на заході України знеструмила понад 90 населених пунктів

Автор: РБК-Україна

В результаті погіршення погоди на заході України знеструмлено 93 населених пункти. Більшу частину - у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на 07:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти в 2 областях (Львівська - 80 і Закарпатська - 13).

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше синоптики оголошували штормове попередження з сильними зливами у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях (і рівень небезпеки, жовтий).

Також повідомлялося, що в Україну йдуть затяжні дощі до початку вересня.

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