Негода в Україні: без світла залишилися 148 населених пунктів у п'яти областях
Фото: без світла залишилися 148 населених пунктів у п'яти областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 148 населених пунктів. В результаті чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Станом на ранок, 9 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), знеструмлено 148 населених пунктів у п'яти областях, а саме:
- Київська - 64,
- Чернігівська - 47,
- Житомирська - 15,
- Вінницька - 18,
- Донецька - 4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні у всіх областях хмарно. Втім, відійдуть дощі та снігопади.