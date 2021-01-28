Негода в Україні: близько 300 населених пунктів залишилися без світла

Фото: негода (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У низці областей України через негоду сталося знеструмлення населених пунктів. Станом на 18:00 без світла залишалися понад 270 населених пунктів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Проблеми з електропостачанням через негоду виникли в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Київській областях.

В Одеській області без світла 153 населених пунктів, у Миколаївській - 63, у Кіровоградській - 53, а в Київській області - 4.

Зараз бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні деякі області України накрила негода. Українців попереджали про можливе знеструмлення та проблеми в русі транспорту.

Як писало РБК-Україна, найбільше від негоди потерпає Одеська область, де довелося перекрити дороги та скасувати авіарейси.

Крім того, через ускладнення погодних умов в Одесі постраждали близько 60 людей, сімох госпіталізували.