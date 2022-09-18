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Негода у Бурині: людей дістають з-під завалів, серед поранених немовля

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Суми, Неділя 18 вересня 2022 19:13
Негода у Бурині: людей дістають з-під завалів, серед поранених немовля Фото: внаслідок негоди у Сумській області постраждали 6 осіб, у тому числі немовля (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталія Гурковська

Через негоду у Бурині (Сумська область) є сильно зруйновані хати, рятувальники дістають з-під завалів людей. Шестеро людей поранені, в тому числі піврічна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На даний момент 4 людей з легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінка госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Також травмована піврічна дитина, наразі знаходиться в лікарні", - розповів він.

За його словами, близько 20 приватних будинків лишилися без даху.

"Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще ряд нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники дістають людей з-під завалів, - додав Живицький. - Триває робота по евакуації людей з постраждалих будинків, самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів".

На місці працюють аварійні бригади енергетиків.

Як повідомлялося, у неділю, 18 вересня, внаслідок негоди в Бурині (Сумська область) фіксують сильні руйнування.

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