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Недалеко от Рима столкнулись два военных самолета: пилоты погибли

Фото: в Италии столкнулись два самолета (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Неподалеку от Рима сегодня, 7 марта, произошла авиакатастрофа. Два самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету la Repubblica.

Авиакатастрофа произошла в коммуне Гвидония Монтечели, неподалеку от Рима. Два самолета Piaggio столкнулись в воздухе во время учений. Оба воздушных борта разбились.

Один из самолетов упал на соседний газон в аэропорту, второй врезался в стоявшую машину в городе Кольфиорито. Оба пилота погибли.

На месте трагедии работают спасатели, медики и полиция.

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила сочувствие семьям погибших пилотов.

"Известно о гибели двух пилотов ВВС в авиакатастрофе, произошедшей в Гвидонии, недалеко от Рима. От имени правительства выражаю глубочайшие соболезнования семьям, коллегам 60-му штурмовому отряду и всему корпусу ВВС. Наши молитвы ними", - заявила премьер.

Фото: в Италии столкнулись два самолета (repubblica.it)

Напомним, сегодня в столице Армении, Ереване, автобус с работниками правительства попал в ДТП, в результате чего 13 получили травмы.

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ИталияРимАвиакатастрофа