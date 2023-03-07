Недалеко от Рима столкнулись два военных самолета: пилоты погибли

Авиакатастрофа произошла в коммуне Гвидония Монтечели, неподалеку от Рима. Два самолета Piaggio столкнулись в воздухе во время учений. Оба воздушных борта разбились.

Один из самолетов упал на соседний газон в аэропорту, второй врезался в стоявшую машину в городе Кольфиорито. Оба пилота погибли.

На месте трагедии работают спасатели, медики и полиция.

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила сочувствие семьям погибших пилотов.

"Известно о гибели двух пилотов ВВС в авиакатастрофе, произошедшей в Гвидонии, недалеко от Рима. От имени правительства выражаю глубочайшие соболезнования семьям, коллегам 60-му штурмовому отряду и всему корпусу ВВС. Наши молитвы ними", - заявила премьер.

Фото: в Италии столкнулись два самолета (repubblica.it)