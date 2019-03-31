У Непалі при падінні автомобіля з обриву загинуло 6 осіб

У Непалі в сільському муніципалітеті Манебханджан-6 округу Охалдхунга в результаті падіння з висоти 200 метрів позашляховика загинуло 6 осіб, ще 3 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Himalayan Times.

Інспектор поліції районного відділення Раджив Шреста розповів, що автомобіль Jeep прямував з району Солухумбу в бік Катманду, коли вилетів з дороги і впав з приблизно з 200-метрової висоти.

В результаті події загинуло 6 осіб, ще троє, серед яких була дитина, отримали поранення. Усіх постраждалих було доставлено в Катманду для подальшого лікування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Миколаївській обл. в результаті ДТП загинули 2 людини. За даними ДСНС, автомобіль KIA RIO злетів у кювет, в результаті чого водій 2001 р. н. і пасажир 1995 р. загинули на місці, ще двоє пасажирів 1999 та 2000 року народження з переломами доставлені в Першотравневу центральну районну лікарню.

Нагадаємо, на півдні Непалу автобус впав у канал, 35 загиблих. За даними поліції, більшість загиблих були громадянами Індії, які були паломниками і їхали до місцевих святинь.