Неочевидные знаки на дорогах Украины: что обязательно нужно знать водителям

Знак 1.41. "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий"



Знак 1.41. "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий"

Этот знак появился в Правилах дорожного движения относительно недавно - в 2021 году. Он схож по содержанию со знаком "Аварийно-опасный участок" (с восклицательным знаком внутри), но указывает на конкретный вид опасности. Рядом с ним устанавливается дополнительная табличка с изображением возможных угроз.

Знак 4.21 "Движение с применением цепей противоскольжения"



Знак 4.21 "Движение с применением цепей против скольжения"

Используется в зимний период, когда дорожное покрытие становится скользким. Чаще всего этот знак сопровождается табличкой со снежинкой, указывающей на необходимость применения цепей противоскольжения для безопасного движения.

Знак 5.1. "Автомагистраль"



Знак 5.1. "Автомагистраль"

Указывает на начало скоростной трассы, где максимальная разрешенная скорость - 130 км/ч. Автомагистрали имеют специальные правила.

Водители, выезжая на автомагистраль, должны пропустить транспорт, движущийся по ней.

Запрещено:

торможение и остановку на левой полосе;

движение тракторов и самоходных машин;

движение грузовиков (свыше 3,5 т) вне первой и второй полос;

остановку вне специальных мест;

разворот в технологических разрывах разделительной полосы;

учебную езду;

движение транспорта со скоростью менее 40 км/ч;

перегон и выпас животных в пределах дороги.

Пешеходам разрешено переходить автомагистраль только через подземные или надземные переходы.

Знак 5.39 "Диагональный пешеходный переход"



Знак 5.39 "Диагональный пешеходный переход"

Этот знак применяется на регулируемых перекрестках, где разрешен переход дороги по диагонали. Светофоры на таких перекрестках не переводятся в режим желтого мигания.

Знак 5.82.1 "Платная дорога"



Знак 5.82.1 "Платная дорога"

Информирует водителей о необходимости оплаты за проезд по определенной дороге или ее участку. Его устанавливают при въезде на платные трассы, а также заранее - для возможности выбора альтернативного бесплатного маршрута.

Знак 6.22. "Достопримечательности"



Знак 6.22. "Достопримечательности"

Этот знак помогает водителям найти исторические или культурные достопримечательности. Он указывает на места, которые могут заинтересовать туристов.