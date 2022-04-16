Необхідно відновлювати економіку. Зеленський закликав біженців повертатися до України

"Ніхто вам точної відповіді не дасть. Чи можуть повернутися росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювало місто (Київ, -ред.)? Сто відсотків. Ці сім мільярдів (євро, - ред.), про які я говорив раніше - це Для нашої держави нічого.Якщо люди будуть працювати, нам не треба буде принижуватися і просити якісь гроші. Для цього треба, щоб країна працювала і жила", - заявив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що варто бути готовим до усіх сценарії розвитку війни й не варто очікувати, поки завершаться обстріли.

"Економіка має запуститись. Місяць нам допоможуть, два місяці допоможуть нам наші партнери, вічно це не буде. Це відповідь на рахунок повернення", – додав глава держави.