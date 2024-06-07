Необходимый резерв. На что способны истребители Mirage 2000-5 и как могут усилить ВСУ

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Франция дает "миражи": что известно

Авиационная коалиция союзников Украины окончательно оформилась летом 2023 года. Но еще с весны обсуждалось, какой боевой самолет западного образца станет основным в Воздушных силах.

До финального решения рассматривались разные платформы, в том числе Gripen, Tornado, Mirage и Rafale, но остановились на американских F-16. О готовности предоставить которые заявили Дания, Бельгия и Нидерланды.

Западные СМИ писали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали начать обучение пилотов на французских Mirage 2000. Сообщалось о тренировках якобы 30 пилотов на базах Мон-де-Марсан и Нанси. Но, как оказалось, курсы не были связаны с летной подготовкой. Позиция Украины сводилась к тому, что нельзя "хватать все подряд", а "миражи" безнадежно устарели.

Тем удивительнее прозвучало вчерашнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы помогаем украинцам сопротивляться, но не хотим эскалации (с Россией, - ред.). Завтра (7 июня 2024 года, - ред.) мы объявим о продаже Mirage 2000-5, которые позволят Украине защитить свое воздушное пространство", - заявил он.

Фото: Эммануэль Макрон готов поставить французские истребители Украине (Getty Images)

По его словам, это произойдет на встрече с Зеленским, которого пригласили на 80-ю годовщину высадки в Нормандии. Сегодня у него запланирован ряд контактов с ключевыми партнерами. Анонс по самолетам ожидается вечером.

Отметим, за год официальная риторика изменилась. Как заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, Mirage 2000 способен эффективно поражать воздушные и наземные цели и самолет достаточно современный.

Украина отказывалась от "миражей" лишь на словах, но пилотов начали готовить, отмечает авиаэксперт Валерий Романенко.

По его словам, группа пилотов, которая начинала предварительное обучение в Великобритании, разделили на две. Одна пошла на F-16, а вторую направили во Францию на тренировочные Alpha Jet.

"Ясно было, что они уже пойдут на французские самолеты. С Alpha Jet не переходят на F-16. В действительности где-то два месяца назад было реализовано решение о подготовке на "миражах", - добавил он.

Характеристики и особенности Mirage 2000-5

Mirage 2000 - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х компанией Dassault Aviation. Стоит на вооружении Франции, Греции, Египта, ряда азиатских и латиноамериканских стран. Всего было выпущено более 600 самолетов, производство завершилось в 2007 году.

Основные характеристики:

длина - 14,36 м

размах крыльев - 9,13 м

высота - 5,14 м

масса - 7500 кг

максимальная взлетная масса - 17000 кг

максимальная боевая нагрузка - 6200 кг

максимальная скорость - 2340 км/ч

радиус действия - 1852 км

практический потолок - 16460 м

экипаж - 1 человек

Mirage 2000 оснащен двумя 30-мм авиационными пушками и может нести ракеты классов "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также корректируемые и свободнопадающие авиабомбы. Ракетное вооружение отличается по дальности в зависимости от версии.

Mirage 2000-5 - это глубокая модернизация. Как пишет Defense Express, по сути речь идет о легком истребителе-бомбардировщике, которые благодаря возможности запускать управляемые ракеты по наземным целям стал полноценным представителем поколения 4+.

Этот самолет получил радиолокационную систему с дальностью обнаружения цели до 130 км. Система может одновременно сопровождать 8 целей и обстреливать четыре из них. К особенностям относят качественное выявление воздушных целей на фоне земли.

На Mirage 2000-5 подвешивают ракеты MICA для воздушного боя (до 80 км), противокорабельные Exocet (до 70 км), крылатые SCALP/Storm Shadow для ударов по наземным целям (до 290 км/560км), противорадиолокационные AS37 Armat (до 120 км) и широкий спектр авиабомб.

Что касается количества, которые могут поставить Украине, пока ничего не известно. На сегодня французские ВВС эксплуатируют 26 единиц Mirage 2000-5F в составе истребительной группы 1/2 Cigognes. Она регулярно привлекается к патрульным миссиям под эгидой НАТО в странах Балтии.

Нужны ли эти самолеты Украине: аргументы за и против

Из-за "качелей" по вопросу Mirage 2000-5 продолжался спор на экспертном уровне. Например, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап считает французские самолеты хуже украинских МиГ-29.

"У них слабее радары, а вооружение не позволяет вести воздушный бой. Считается, что Mirage 2000-5 - для воздушного боя. Но о чем можно говорить, когда у тебя радар на 100 км, а ракета в лучшем случае стреляет на 80. Если их бросить на российский Су-35, он их просто расстреляет", - отметил эксперт.

Валерий Романенко уточняет, что раньше Украина отказывалась от "миражей", потому что надеялась получить шведские истребители Gripen, которые по характеристикам сопоставимы с F-16.

Если смотреть в целом, то Mirage 2000-5 где-то лучше, а где-то хуже МиГ-29. Но ситуация такова, что Воздушным силам нужен резерв носителей дальнобойных ракет SCALP.

"У нас сейчас только Су-24 М и Су-24 МР (носители SCALP, - ред.). Вряд ли их много. Каждый массированный ракетный налет сопровождается ударами по базе наших "сушек" в Староконстантинове. Это не секрет. Я не могу расписываться за командование, но очевидно было принято решение, что резерв нужен. Ибо тот же F-16 не является носителем SCALP/Storm Shadow)", - рассказал он РБК-Украина.

Фото: "миражи" вряд ли будут использоваться для воздушных боев с российской авиацией (dvidshub.net)

Также есть мнение, если Германия все-таки решится передать дальнобойные ракеты Taurus, под них придется доработать Су-24. И резервные "миражи" на это время смогут подменить украинские самолеты.

"Taurus ненамного тяжелее SCALP. Возможно, "сушки" действительно смогут нести Taurus, потому что по весу они подходят. Пока трудно сказать, но этот вариант я не исключаю", - подчеркнул Романенко.

На что реально способны Mirage 2000-5

Вооружение Mirage 2000-5 определяет сценарии их применения. Как пишет Defense Express, под них не адаптированы ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые могут сбивать цели на 160 км, поэтому "мираж" не будет эффективным в боях с российской тактической авиацией.

Его ракета MICA имеет заявленную дальность в 80 км. Недостаточно сильный радар в теории могла бы компенсировать связка с шведскими самолетами дальней разведки Saab 340 AEW (ACS 890), когда по натовской системе Link 16 целеуказание передается на ракету. Но именно дальность ракеты остается слабым местом, объясняет Романенко.

"Если шведские AWACS попытаются с ними работать против российской авиации, то "аваксы" собьют. Не думаю, что их будут подводить на такие опасные расстояния. Дальнобойность 80 км - это в идеальных условиях. Как правило, для 100%-го поражения нужно делить на два, а россияне не подлетают к линии фронта даже на 40-45 км", - отметил он.

По этой причине "миражи" не будут тягаться с российскими самолетами типа МиГ и Су. В то же время радар RDY, который "видит" на 130 км, неплохо работает по целям на фоне земли.

"Лучше, чем радары на наших "мигах" и "сушках". То есть будет полезен именно как истребитель противовоздушной обороны. И мы сможем высвободить Ф-16 от задач по уничтожению крылатых ракет в тыловых районах", - рассказал эксперт.

Во-вторых, как говорилось выше, Mirage 2000-5 увеличит возможности Воздушных сил по нанесению ударов дальнобойными SCALP. В-третьих, они являются носителями дальнобойных бомб AASM Hammer для ударов по переднему краю.

"Это оружие аналогично российским КАБам с унифицированными модулями планирования и коррекции. Раньше французы обещали, что будут передавать по 50 таких бомб, а теперь разговоры идут о 90 в месяц", - подчеркнул Романенко.

Еще одна функция - атаковать наземные радиолокационные станции противника антирадарными ракетами AS37 Armat. А они по характеристикам примерно соответствуют американским HARM.

"Например, два самолета могут нести AS37 для прикрытия, а четыре - Storm Shadow. Как только активируется российская ПВО, Mirage 2000-5 запускают антирадарные ракеты и дальнобойным Storm Shadow будет легче прорваться. Либо россияне будут вынуждены отключить радары, либо радары будут поражены", - подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: заявления президента Франции Эммануэля Макрона, спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, публикации французских СМИ, профильного портала Defense Express, комментарии бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа и ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета Украина Валерия Романенко.