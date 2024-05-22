О необходимости вступления Украины в НАТО

На церемонии подписания Североатлантического договора 4 апреля 1949 года тогдашний президент США Гарри Трумэн отметил, что если бы этот "простой документ" существовал в 1914 и 1939 годах, "он бы предотвратил агрессивные действия, которые привели к двум мировым войнам". Он предположил, что вновь созданный Альянс обеспечит мир, сдерживая потенциальных агрессоров.

Успех стратегии коллективной безопасности отражен в количестве стран, воспользовавшихся политикой открытых дверей НАТО. С 1949 года число членов Североатлантического союза увеличилось с 12 до 32. Последними присоединившимися странами стали Финляндия и Швеция. Теперь страны-члены должны обязаться принять Украину.

Вступление Украины в НАТО важно по нескольким причинам. Во-первых, любое сомнение относительно обязательств НАТО защищать нынешних или потенциальных членов способствует агрессии. Россия – яркий пример. Решение отложить стремление Украины и Грузии к членству во время Бухарестского саммита в 2008 году привело к вторжению России в Грузию того же года. Аналогично, игнорирование аннексии Крыма Россией в 2014 году привело к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

Неспособность победить Россию в Украине неизбежно приведет к новым войнам. Но, приняв Украину, НАТО сможет решающе склонить чашу весов в свою пользу и развеять любые сомнения в будущем Альянса, обеспечив длительный мир.

Более того, сдаваться перед угрозой эскалации или позволять манипулировать собой – это может загнать НАТО в смертельную спираль. Уступка угрозам приведет к новым угрозам и уступкам. И если Украина проиграет, следующими станут Эстония, Польша, Финляндия или Тайвань.

Одним из основных принципов стратегии НАТО во время холодной войны было то, что сила должна встречаться с большей силой. В 1946 году покойный американский дипломат Джордж Кеннан сформулировал этот принцип, объясняя тем, что, хотя Советский союз был "неуязвим к логике разума", он был "очень чувствителен" к "логике силы". Когда его агрессия встречала сильное сопротивление, СССР отступал.

Следующие десятилетия подтвердили слова Кеннана. Когда западные государства показывали свою решимость защищать Западную Германию и Южную Корею во время холодной войны, Советский союз отступал. И наоборот, когда Запад сомневался, советские войска атаковали.

Хотя применение президентом США Дуайтом Эйзенхауэром Устава ООН не смогло удержать СССР от вторжения в Венгрию в 1956 году, его преемник Джон Ф. Кеннеди уберег Западный Берлин от такой же судьбы. Подобно этому, слабая реакция Запада на вторжение Советского союза в Чехословакию в 1968 году привела к его вторжению в Афганистан в 1979 году.

Отказываясь установить четкий график вступления Украины, НАТО капитулирует перед требованиями России, сигнализируя президенту Владимиру Путину, что его мечта о восстановлении Российской империи осуществима, и тем самым делает Третью мировую войну почти неизбежной.

Вторжение России в Украину обнаружило уязвимые места НАТО. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Германия готова отправить 35 000 солдат для защиты "каждого квадратного метра" территории НАТО. Но это обязательство, хотя и значительное, выглядит несущественным по сравнению с 500 000 российских войск, сейчас воюющих в Украине. Кроме того, европейская оборонная промышленность оказалась неспособна обеспечить Украину достаточным количеством оружия и оборудования.

Если бы Украина упала за три дня, как многие "эксперты" прогнозировали в начале 2022 года, российские войска сейчас были бы в Казахстане, Молдове, а возможно и в странах Балтии и Польши. Учитывая, что у Украины есть единственная в Европе армия, которая мотивирована и достаточно закалена в боях, чтобы противостоять России, принятие Украины безусловно усилит военные возможности НАТО.

Хотя некоторые могут утверждать, что такой шаг заставит Кремль ответить, маловероятно, что он будет использовать ядерное оружие. СССР представлял гораздо большую ядерную угрозу, однако Запад не сдавался перед советским шантажом. Как сказал канцлер Германии Конрад Аденауэр в 1961 году, хотя ядерные угрозы, "направленные время от времени одному или другому партнеру НАТО", были опасны, "советское правительство должно знать, что любым таким ударом оно спровоцирует контрудар, который приведет к его уничтожению".

Была ли возможность использования ядерного орудия со стороны СССР полностью исключена? Конечно, нет. Но западные политики тогда понимали, что уступка требованиям лишь увеличит вероятность такой атаки, а не снизит ее.

В конце концов, Запад должен понять, что Россия уже ведет войну против НАТО. Кремль финансирует терроризм, проводит дезинформационные кампании, разжигает внутренние конфликты, вмешивается в выборы демократических стран и, по имеющейся информации, планирует диверсии по всей Европе.

К сожалению, западные демократии слишком медленно принимают эту реальность. В то время как политические лидеры спорили, "спровоцировало" ли НАТО Путина и следует ли позволить ему "сохранить лицо", Китай и Россия углубили свое военное партнерство "без ограничений" и сформировали "ось нестабильности", которая сейчас грозит взорвать международный порядок, возглавляемый США.

В 1988 году тогдашний президент США Рональд Рейган объяснил , что НАТО – это не о "сегоднях или завтра", а скорее о том, "какой Европа будет через 15 лет". Хотя мы не можем предсказать будущее, две вещи понятны. Если Украина рухнет, Европа может кровоточить десятилетиями, потому что Россия не остановится на Украине. С другой стороны, с Украиной в своем составе Альянс может продвигать мир через сдерживание, как это было во время холодной войны.

Судьбы Украины, Европы и НАТО неразрывно соединены. Как недавно признал президент Франции Эмманюэль Макрон, "Европа смертна", и ее гибель может быть уже близкой. Острая угроза, представляемая реваншистскими амбициями России, подчеркивает необходимость срочных действий. Члены НАТО должны использовать саммит в июле в Вашингтоне, чтобы пригласить Украину присоединиться к Североатлантическому союзу.

Coryright: Project Syndicate , 2024.