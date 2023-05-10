Невозможность продажи газа добывающими компаниями несет прямые потери экономике и бюджету, - Макогон

"В результате спрос промышленности на газ значительно упал, поэтому частники не могут реализовать на местном рынке весь добываемый газ и где-то 30% добычи ежемесячно закачивают в ПХГ (подземные хранилища газа, - ред.), при чем с этих объемов не уплачиваются ни рента, ни налоги, а также у компаний исчезают оборотные средства для развития. А это прямые потери для экономики и бюджета", - написал он.

Исходя из этого, Макогон считает, что Министерство энергетики Украины должно определиться - если газ нужен для прохождения зимы, то его нужно выкупать у частных добытчиков по цене импортного паритета.

Макогон также напомнил о последнем соглашении НАК "Нефтегаз Украины" по продаже природного газа частному заводу ArcelorMittal.

Он также подчеркнул, что если для зимы достаточно добычи АО "Укргаздобыча" (УГО), то необходимо открывать экспорт, чтобы деньги уходили в бюджет и поддерживали экономику.

Напомним, ассоциация "Газовые трейдеры Украины" заявила, что соглашение НАК "Нефтегаз Украины" с ArcelorMittal создало неравные условия на газовом рынке.