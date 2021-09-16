У німецькому Хагені поліція патрулює синагогу через загрозу нападу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліції Дортмунда.

"В даний час у нас є інформація про можливий ризик нападу на єврейську установу в Хагені. У зв'язку з цим були активовані заходи захисту з боку поліції. Ми знаходимося в тісному контакті з єврейською громадою", - розповіли правоохоронці.

Зараз вулиця, на якій розташована синагога, блокована, а сама будівля закрита для відвідувань.

У цей день іудеї в усьому світі відзначають свято Йом Кіпур, або Судний день - день посту і відпущення гріхів. Він припадає на 10-й день першого місяця єврейського календаря.