RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У німецькому Хагені поліція патрулює синагогу через загрозу нападу

Автор: Анна Полисученко

У німецькому Хагені поліція патрулює синагогу через загрозу нападу. Операцією керують офіцери з міста Дортмунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліції Дортмунда.

"В даний час у нас є інформація про можливий ризик нападу на єврейську установу в Хагені. У зв'язку з цим були активовані заходи захисту з боку поліції. Ми знаходимося в тісному контакті з єврейською громадою", - розповіли правоохоронці.

Зараз вулиця, на якій розташована синагога, блокована, а сама будівля закрита для відвідувань.

У цей день іудеї в усьому світі відзначають свято Йом Кіпур, або Судний день - день посту і відпущення гріхів. Він припадає на 10-й день першого місяця єврейського календаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия