Німецькі журналісти потрапили під обстріл у Лисичанську (відео)

Німецькі журналісти видання Bild потрапили під обстріл На виїзді з Лисичанська. Окупанти обстріляли їхній автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Пола Ронцхаймера.

"Ми щойно потрапили під обстріл на виході з Лисичанська, який майже оточений. Слава богу, Гіоргос, Вадим і я не постраждали, в машині розбилося тільки одне скло. Росіяни активно атакували дорогу з міномета. До цього ми були всередині Лисичанська", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з розслідуванням "Репортерів без кордонів", українського журналіста і фотографа Макса Левіна і його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили у лісі під Києвом.

Також повідомлялося, що в Луганській області, під час евакуації, в результаті ворожого обстрілу загинув журналіст Франції.