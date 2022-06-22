Німецькі журналісти потрапили під обстріл у Лисичанську (відео)
Німецькі журналісти видання Bild потрапили під обстріл На виїзді з Лисичанська. Окупанти обстріляли їхній автомобіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Пола Ронцхаймера.
"Ми щойно потрапили під обстріл на виході з Лисичанська, який майже оточений. Слава богу, Гіоргос, Вадим і я не постраждали, в машині розбилося тільки одне скло. Росіяни активно атакували дорогу з міномета. До цього ми були всередині Лисичанська", - написав він.
We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 22, 2022
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з розслідуванням "Репортерів без кордонів", українського журналіста і фотографа Макса Левіна і його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили у лісі під Києвом.
Також повідомлялося, що в Луганській області, під час евакуації, в результаті ворожого обстрілу загинув журналіст Франції.