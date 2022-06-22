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Німецькі журналісти потрапили під обстріл у Лисичанську (відео)

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Луганськ, Середа 22 червня 2022 15:54
Німецькі журналісти потрапили під обстріл у Лисичанську (відео) Фото: обстріл автомобільної дороги в Лисичанську (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німецькі журналісти видання Bild потрапили під обстріл На виїзді з Лисичанська. Окупанти обстріляли їхній автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Пола Ронцхаймера.

"Ми щойно потрапили під обстріл на виході з Лисичанська, який майже оточений. Слава богу, Гіоргос, Вадим і я не постраждали, в машині розбилося тільки одне скло. Росіяни активно атакували дорогу з міномета. До цього ми були всередині Лисичанська", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з розслідуванням "Репортерів без кордонів", українського журналіста і фотографа Макса Левіна і його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили у лісі під Києвом.

Також повідомлялося, що в Луганській області, під час евакуації, в результаті ворожого обстрілу загинув журналіст Франції.

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