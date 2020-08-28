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Німецькі лікарі повідомили про стан Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Російський опозиціонер Олексій Навальний продовжує перебувати у стабільно важкому стані. При цьому загроз його життю немає.

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Про це повідомили в німецькій клініці "Шаріте".

Як розповіли лікарі, Навальний продовжує перебувати в медичній комі і на штучній вентиляції легенів. При цьому медики відзначили деяке поліпшення симптомів.

"Хоча його стан залишається важким, безпосередньої небезпеки для його життя немає. Проте через серйозність отруєння пацієнта ще занадто рано оцінювати можливі довгострокові наслідки", - повідомили лікарі.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня на борту пасажирського літака, який екстрено приземлився в Омську. Опозиціонер пробув два дні в омській лікарні, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили.

В той же час німецькі медики заявили, що Навальний був отруєний речовиною групи "холінестерази", однак для більш точного аналізу лікарі звернулися за допомогою до військових експертів.

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального.

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