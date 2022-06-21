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Німецькі САУ вже в арсеналі української артилерії, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (rbk.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже є частиною арсеналу 155-мм гаубиць української артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

Він подякував за підтримку міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

"Panzerhaubitze 2000 нарешті є частиною арсеналу 155-мм гаубиць української артилерії. Я ціную всі зусилля моєї колеги Крістіне Ламбрехт на підтримку України. Наші артилеристи принесуть спеку на полі бою!", - написав Резніков.

За даними Вікіпедії, PzH 2000 добре підходить для сучасної концепції війни - з великої відстані уразити ціль одним залпом і швидко залишити позиції. Накрити ціль без пристрілювальних пострілів допомагає автоматизована система управління вогнем, яка наводить відразу всю батарею. PzH 2000 здатна випускати три снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд. Далі темп становить від 10 до 13 пострілів за хвилину в залежності від нагрівання ствола.

Дальність стрільби стандартним натовським снарядом L15A2 - 30 км. PzH 2000 належить і світовий рекорд серед гаубиць калібру 155 мм. У 2014 році на полігоні в Південній Африці вона вистрілила спеціально розробленим снарядом V-LAP виробництва південноафриканської фірми Denel на 56 км. Причому це була не межа - дальність визначалася розмірами полігону.

Нагадаємо, США пропонує закласти 450 мільйонів доларів у бюджет-2023 для військової допомоги Україні.

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