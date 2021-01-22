Німецькі авіакомпанії посилили правила носіння масок для пасажирів

Німецька авіакомпанія Lufthansa Group посилила правила носіння масок для пасажирів. Тепер на рейсах авіакомпаній групи обов'язкове носіння респіраторних масок типу FFP2 і KN95.

Про це повідомляє прес-служба Lufthansa Group.

Вимоги носіння масок такого типу застосовується до всіх рейсам як з Німеччини, так і в країну. Перебування в салоні літака у щоденних масках заборонено. Звільняються від носіння масок лише діти молодше 6 років і люди, які мають медичні протипоказання.

Нові вимоги вступають в силу з 1 лютого.

"Щоб пасажири могли своєчасно адаптуватися до нових правил, вони будуть проінформовані по електронній пошті, а також на веб-сайтах авіакомпаній і в соціальних мережах", - повідомили в авіакомпанії.

Зазначимо, маски KN95 є респіраторним захисним засобом з підвищеною фільтрацією частинок в повітрі.

Раніше РБК-Україна писало, що п'ять великих світових авіакомпаній, серед яких Lufthansa, з грудня почали використовувати міжнародні електронні перепустки для пасажирів з негативним тестом на COVID.

Також повідомлялося, що з березня 2020 року у Німеччині скасували майже мільйон пасажирських авіарейсів з-за пандемії.